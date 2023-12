Keifuku Electric Railroad Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Keifuku Electric Railroad-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 4165,18 JPY. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 4920 JPY um +18,12 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (4691,5 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,87 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Keifuku Electric Railroad-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) liefert interessante Einsichten. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,9 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 39,13 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Keifuku Electric Railroad-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen führen zu keiner signifikanten Bewertung.

Schließlich zeigt auch das Anleger-Sentiment ein neutrales Bild. Über Keifuku Electric Railroad wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie abgegeben.

Insgesamt erhält die Keifuku Electric Railroad-Aktie somit in verschiedenen Aspekten eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.