Keifuku Electric Railroad Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Keifuku Electric Railroad-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 4224,68 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4950 JPY, was einem Unterschied von +17,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. In diesem Fall liegt der Wert bei 4743,9 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,34 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Keifuku Electric Railroad-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Keifuku Electric Railroad zeigt indes kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher für die langfristige Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral".

Auch die Anleger-Stimmung wurde in die Bewertung einbezogen. In den vergangenen zwei Wochen wurde Keifuku Electric Railroad von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Dabei wurde festgestellt, dass die Keifuku Electric Railroad aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert, der weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.