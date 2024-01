Kehua wird in die BNEF Tier-1-Liste der Energiespeicheranbieter aufgenommen

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Am 11. Januar hat Bloomberg New Energy Finance (BNEF) seine erste Tier-1-Liste für Energiespeicher veröffentlicht, in die auch Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (nachstehend Kehua genannt) aufgenommen wurde.Das Ziel der Liste besteht darin, basierend auf der nachgewiesenen Bankfähigkeit der Projekteinführungen ein transparentes Differenzierungssystem zwischen den Hunderten von Herstellern von stationären Energiespeichern auf dem Markt zu schaffen. Die Produktlösung zur Energiespeicherung von Kehua wurde von BNEF als Tier-1-Energiespeicheranbieter eingestuft, was die globale Anerkennung der Leistungsfähigkeit von Kehua belegt.Mit 35 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Leistungselektronik hat sich Kehua zu einem Experten für Lösungen zur Speicherung erneuerbarer Energien entwickelt. Mit unseren 5 Produktionsstandorten weltweit stellen wir die Versorgung von Kunden in über 100 Ländern mit zuverlässigen Solar- und Energiespeicherlösungen sicher.2021 wurde Kehua von BNEF als eine der Top-10-Marken für finanzierbare Wechselrichter ausgezeichnet und 2022 von S&P Commodity Insights als viertgrößter Anbieter von Energiespeicher-Wechselrichtern weltweit gelistet. Die Tier-1-Liste ist ein Beleg für die Wertschätzung der Kompetenz von Kehua auf dem Gebiet der Energiespeicherung durch den Weltmarkt.Kehua war seit jeher Innovator und Anbieter von äußerst zuverlässigen und hochmodernen Lösungen, um seinen Beitrag zur globalen Umstellung auf saubere Energie zu leisten, und das Unternehmen wird sein Engagement für eine grünere und nachhaltigere Welt auch in Zukunft fortsetzen.marketing@kehua.comKontakt:marketing@kehua.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2317362/Source_BNEF.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2317365/Kehua_Digital_Energy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1904051/Kehua_logo___Red_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kehua-wird-in-die-bnef-tier-1-liste-der-energiespeicheranbieter-aufgenommen-302033817.htmlOriginal-Content von: Kehua Digital Energy, übermittelt durch news aktuell