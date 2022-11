Kehua auf Rang 5 der Anbieter von Energiespeicher-Wechselrichtern weltweit im Jahr 2021

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Die internationale maßgebliche Forschungseinrichtung IHS Markit (jetzt Teil von S&P Global) gab im Jahr 2021 die Top 10 der Anbieter von Energiespeicher-Wechselrichtern bekannt. Kehua, das Unternehmen, das hochwertige Energiespeicher-Wechselrichter liefert, belegt in diesem Anbietersegment weltweit den fünften Platz. Diese Platzierung ist ein Beweis für das schnelle Wachstum der Präsenz von Kehua auf dem Markt für Energiespeicher-Wechselrichter und bestätigt seine Erfolge in der Branche der erneuerbaren Energien.Trotz Arbeitskräfteknappheit und Lieferkettenproblemen im Zusammenhang mit COVID-19 auf dem globalen Markt lässt sich Kehua niemals durch Schwierigkeiten und Herausforderungen davon abbringen, eine globale nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionsfläche von 20.000 m2 an vier Standorten, mehr als 4.000 Mitarbeiter und eine jährliche Solarproduktionskapazität von 40 GW. Mit der bemerkenswerten Produktionskapazität setzt das Unternehmen die Umsetzung seiner Auslandsprojekte fort, indem es das ununterbrochene Wachstum der Einnahmen aus den Projekten sicherstellt und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg des Rankings des Unternehmens auf der Liste leistet.Aktuell vollzieht sich ein neues globales Stadium der Energierevolution, das Geschäftsmodell der Energiespeicher-Anwendungsszenarien reift immer mehr aus und die Energiespeicherung wird zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren der globalen Energietransformation. Als Reaktion auf diesen Entwicklungstrend misst Kehua dem Energiespeichermarkt große Bedeutung bei und treibt seine strategische Ausrichtung voran, um Wachstumschancen zu nutzen und den globalen Energiewandel weiter zu begleiten.In den letzten Jahren hat Kehua im Bereich der Energiespeicherung Fortschritte gemacht und Lösungen für Energiespeichersysteme (ESS) für alle Szenarien bereitgestellt, einschließlich ESS-Lösungen für Wohngebäude, kommerzielle und gewerbliche ESS und Großanlagen, was dem Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf auf der ganzen Welt eingebracht hat.Während der Energiespeichermarkt rasant wächst, reagiert Kehua auch auf den schnell wachsenden Bedarf an Energiespeichern für Privathaushalte. Die iStoragE-Serie von All-in-one-ESS für den Wohnmarkt, die im August dieses Jahres von Kehua auf den Markt gebracht wurde, hat in weniger als drei Monaten nach ihrer Markteinführung 20.000 Liefervereinbarungen über insgesamt 390 Wh eingebracht.„Photovoltaik + ESS für die Zukunft." Dies ist das von Kehua vorgeschlagene Konzept für das Segment erneuerbare Energien, das die Entschlossenheit des Unternehmens zum Ausdruck bringt, Photovoltaik- und ESS-integrierte Lösungen zu seinem langfristigen Hauptgeschäft zu machen und damit die nachhaltige Entwicklung der Welt zu unterstützen. Diese Ehre ist eine Anerkennung der vergangenen Arbeit, und in Zukunft wird Kehua weiterhin sichere und zuverlässige Lösungen für erneuerbare Energien bereitstellen und sich zusammen mit globalen Nutzern dem Aufbau einer umweltfreundlicheren Welt widmen.Informationen zu KehuaKehua wurde 1988 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, der Photovoltaik-Wechselrichter und Energiespeichersysteme für Versorgungsunternehmen, kommerzielle und gewerbliche Anwendungen sowie Wohnanwendungen liefert. Bislang verfügt Kehua über 21 GW an Photovoltaikanlagen und 2,6 GW an Energiespeicheranlagen weltweit. Das Unternehmen verfügt über 34 Jahre Erfahrung in der Branche der erneuerbaren Energien und hat seine Produkte in weltweit mehr als 100 Ländern bereitgestellt. Kehua hat bisher eine Platzierung in den Top 10 der weltweit führenden Anbieter von Solarwechselrichtern für Projekte mit langfristiger Finanzierung (Bloomberg) erreicht und gehört zu den fünf weltweit führenden Speicherwechselrichter-Zulieferern der Welt (IHS Markit). Kehua wird mit der Stärke seiner Forschung und Entwicklung weiterhin grüne Energie unterstützen und sich dafür einsetzen, der Welt ein sicheres Leben ohne Kohlenstoffemissionen zu ermöglichen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1933830/Source_S_P_Global_Commodity_Insights_IHS_Markit.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1933831/China_s_black_start_project_9E_gas_units_assisted_Kehua_ESS.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1933832/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1933833/2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1904051/Kehua_logo___Red_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kehua-auf-rang-5-der-anbieter-von-energiespeicher-wechselrichtern-weltweit-im-jahr-2021-301664915.htmlPressekontakt:Naomi Zhou,+86-18559780068Original-Content von: Kehua Tech, übermittelt durch news aktuell