Kehren wir zurück zu KGV 28, Zalando-Aktie?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) besitzt derzeit kein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28. Nein, sondern bei einem aktuellen Aktienkurs von 25,59 Euro und einem 2022er-Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 Euro läge der Wert bedeutend höher. Aber es hätte in der Vergangenheit eine solche Bewertung geben können.

Wenn wir das 2021er-Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 Euro verwenden, so erhielten wir bei den aktuellen Aktienkursen ein derartiges KGV. Ist das möglich, ist das realistisch? Die Frage ist gerade bei der Zalando-Aktie überaus relevant.

Zalando-Aktie: Das KGV wird immer wichtiger!

Die zentrale Frage lautet daher vermutlich: Kann die Zalando-Aktie wieder in die alte, operative 2021er-Stärke zurückfinden und mindestens wieder so profitabel sein? Relevant ist dafür unter anderem, dass das Management derzeit ein Effizienz-Programm gestartet hat. Der kostenlose Versand ist für Nicht-Premium-Kunden lediglich noch ab 29 Euro Warenwert möglich. Zudem ist das Plus-Modell eine Möglichkeit, Umsätze mit höheren Margen zu generieren. Wenn der E-Commerce weiteres Wachstum für Zalando bringt, so wäre ein KGV in dieser Höhe wieder realistisch. Trotz der momentan höheren operativen Kosten.

Die viel relevantere Fragestellung, die sich lediglich indirekt ergibt, ist jedoch: Kann die Zalando-Aktie ein KGV von 28 erreichen, womöglich beim Aktienkurs weiterklettern und auch dann eine solche Bewertung generieren? Das ist schon ein wenig verzwickter. Hinter dieser Frage verbirgt sich, ob der E-Commerce-Akteur skalieren und konsequent profitabler werden kann.

Zalando hat strukturelle Nachteile, wenn es um das Skalieren des eigenen Geschäfts geht. Auch deshalb ist die Frage nach dem KGV in Zukunft so bedeutend. Die Investoren wollen sehen, dass aus dem bereits hohen Umsatz von über 10 Mrd. Euro auch etwas unterm Strich übrig bleibt. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag das Nettoergebnis gerade einmal bei 234 Mio. Euro. Das zeigt, dass das Margenprofil selbst im bisherigen Rekordjahr mit ca. 2,3 % vergleichsweise gering gewesen ist. Aber es unterstreicht auch, dass wachsende Nettoergebnisse und ein Skalieren auf dem tiefen Niveau ein großes Potenzial haben.

Wenn es das Management von Zalando schaffen sollte, mittel- bis langfristig die Nettomarge auf 5 % zu steigern, so könnte es selbst im Vergleich zum Jahr 2021 schnell zu einer Gewinnverdopplung kommen. Bei 10 Mrd. Euro Umsatz könnte das zumindest von den Zahlen her möglich sein. Wobei wachsende Umsätze und eine sich konsequent verbessernde Nettomarge zwei Katalysatoren sein könnten.

Wir können daher viele verschiedene Facetten beleuchten. Das KGV bei der Zalando-Aktie ist jedenfalls etwas, das zunehmend wichtiger wird. Aber eben nicht bloß mit Blick auf die alten Bestwerte oder die Frage, ob die aktuelle Bewertung günstig oder teuer ist.

Spannende Überlegungen!

Die Zalando-Aktie könnte mit einem KGV von 28 attraktiv sein. Insbesondere, wenn es moderates Wachstum gibt. Entscheidend ist jedoch auch, dass sich das Margenprofil konsequent ausdehnt und verbessert. Für heute ist das mein eigentlicher Fokus. Eine schnelle Neubewertung wäre damit denkbar und möglich. Das Management hat bereits die ersten Weichen dafür gestellt.

Trotzdem ist das KGV gerade jetzt in einer anderen Situation. Im Jahr 2022 ist der Wert überaus niedrig gewesen. Ob 2023 der große Turnaround kommt? Zumindest zweifelhaft gemessen an den Ergebniskennzahlen, der Inflation und den Kostenstrukturen. Aber: Für mittel- und langfristig orientierte Investoren ist genau das der Fokus, der zunehmend entscheidend wird. Und das eben in wirklich vielerlei Hinsicht.

Der Artikel Kehren wir zurück zu KGV 28, Zalando-Aktie?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Zalando. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Zalando.

Aktienwelt360 2023