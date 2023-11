Kefi Minerals Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Kefi Gold And Copper eine Rendite von -4,24 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite damit um 15,19 Prozent über dem Durchschnitt (-19,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,43 Prozent, wobei Kefi Gold And Copper aktuell 15,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kefi Gold And Copper eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kefi Gold And Copper. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Kefi Gold And Copper für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger während des letzten Monats zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Kefi Gold And Copper-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.