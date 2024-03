Keen Ocean Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Ein Wert von 40 gilt als neutral, während der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, bei 48,21 liegt und ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Keen Ocean eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Der Aktienkurs von Keen Ocean wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 2,55 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Keen Ocean-Aktie bei 0,26 HKD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,285 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von +9,62 Prozent, was als gut bewertet wird. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Abstand von +5,56 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.