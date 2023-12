Keen Ocean Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Der Keen Ocean-RSI zeigt einen Wert von 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 100, was zu einer ähnlichen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. In Bezug auf Keen Ocean liegt der Wert bei 2,51, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von 56,21 liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von 96 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Keen Ocean beträgt 0 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Keen Ocean war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.