Keen Ocean Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keen Ocean liegt aktuell bei 2,37, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponentenbranche von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Keen Ocean-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,24 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,26 HKD, was einem Unterschied von +8,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,27 HKD, was einer ähnlichen Höhe entspricht (-3,7 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Keen Ocean also für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Keen Ocean-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent erzielt, was 5,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,34 Prozent, wobei Keen Ocean aktuell 1,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Keen Ocean beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.