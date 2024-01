Keen Ocean Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Aktienanalyse: Keen Ocean mit neutraler Bewertung Investoren, die derzeit in die Aktie von Keen Ocean investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 5,46 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird durch Analysen aus Bankhäusern und die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Unserer Untersuchung zufolge zeigt die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis trendfolgender Indikatoren ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Keen Ocean. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,24 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,235 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -2,08 Prozent und somit zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 HKD, während der letzte Schlusskurs mit -12,96 Prozent Abweichung ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Keen Ocean basierend auf der technischen Analyse mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Keen Ocean als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine überkaufte Situation hin und führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Keen Ocean auf Basis der Dividendenrendite, des Stimmungsbildes, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.

