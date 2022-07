Keego Mobility stellt auf der Eurobike 2022 erstmals ein IoT-vernetztes E-Bike vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Last-Mile-Lieferindustrie benötigt Fahrzeuge mit geringem Wartungsaufwand und fortschrittlichen DiebstahlschutzfunktionenHaben Sie bei der Bestellung von Lebensmittellieferungen jemals an die Auswirkungen auf das Klima gedacht?Der Markt des Last Mile Delivery (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/keego-delivery-solution/?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw0bb2IY1QBYTfuh4gNYIDM3) wächst schnell, aber die Bequemlichkeit hat ihren Preis für die Umwelt, zumal viele Lieferungen mit Mopeds aus fossilen Brennstoffen durchgeführt werden.Startup für Öko-Mobilität Keego Mobilität (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw06hNzUw64sV3HzGJ-tcc2y) kündigt sein zweites speziell angefertigtes Liefer-E-Bike (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/delivery-ebike-kg3?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw0z20llL880CpAb0S8u9iwO) auf der Eurobike an, die vom 13. bis 17. Juli 2022 stattfindet (Halle 8.0 / D09). Das neue KG3 (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/delivery-ebike-kg3?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw0z20llL880CpAb0S8u9iwO) wurde als maßgeschneidertes Liefer-E-Bike mit einem IoT-verbundenen Sicherheitssystem und Kompatibilität mit branchenführenden intelligenten Schlössern und Betreiberplattformen entwickelt.Indem Informationen über den Zustand der Batterie, des Motors und des Standorts an die Cloud gesendet werden, kann der Fahrer oder Flottenmanager seine E-Bikes besser pflegen und die Gesamtbetriebskosten senken.Das KG3 Liefer-E-Bike ist ein schnelles, zuverlässiges und komfortables E-Bike mit einer großen Reichweite, die für die gesamte Schicht eines Fahrers ausreicht.Die Durchstiegskonstruktion erleichtert das Auf- und Absteigen und das Abstellen des KG3, auch wenn er schwer beladen ist.Mit einer Ladekapazität von 65 Kilogramm kann der KG3 auch große Aufträge aufnehmen.Laut Philip Corri, CEO von Keego Mobility, „gibt es heute 30 Millionen Fahrer, die ein sauberes, schnelles und zuverlässiges E-Bike für den Lieferverkehr benötigen, das wartungsarm ist und über fortschrittliche Lösungen zur Diebstahlsicherung verfügt. Das ist das KG3!"Keego Mobility kündigt seine Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Partnern an.LINKA (https://www.google.com/url?q=https://www.linkalock.com/&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw2UHDdGB1oAudtageMhIY0w) ist ein führender Hersteller von intelligenten Schlössern, die es Keego-Kunden ermöglichen, ihre E-Bikes schnell und sicher zu parken, eine Lieferung zu machen und wieder auf der Straße zu sein.„Bei Lieferungen kommt es auf die Zeit zwischen Abholung und Zustellung an. Wenn man bedenkt, dass Fahrraddiebstähle weit verbreitet sind, ist ein gutes intelligentes Schloss ein Muss", sagt Corri. "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem Originalhersteller von intelligenten Schlössern LINKA bekannt zu geben." Besuchen Sie den LINKA-Stand auf der Eurobike, Halle 8.0 / K39.Joyride (https://www.google.com/url?q=https://joyride.city/&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw37eGfX03WFswhsLj2XXJAC) ist eine führende Softwareplattform für Mikromobilitätsbetreiber. Mit dem KG3 arbeitet Keego mit Joyride zusammen, um die nächste Generation des IoT zu vermarkten, die vollständig mit der Joyride-Plattform kompatibel ist. Mit den E-Bikes von Keego und der Software von Joyride kann jeder ein Fahrradverleih- oder -sharing-Programm starten.„Viele Lieferfahrer mieten ihre Lieferfahrzeuge, und mit der Joyride-Plattform können unsere Kunden schnell einen Betrieb einrichten, um die fleißigen Seelen zu bedienen, die uns Lebensmittel liefern", sagt Elias Ek, CMO von Keego Mobility.Über Keego Mobility®Keego Mobilität (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw06hNzUw64sV3HzGJ-tcc2y) bietet komplette Lieferlösungen. Sie ermöglichen Zustellung auf der letzten Meile (https://www.google.com/url?q=https://keegomobility.com/keego-delivery-solution/?utm_source%3Dmedia%26utm_medium%3Dpress%26utm_campaign%3Deurobike_2022&source=gmail-html&ust=1657332683888000&usg=AOvVaw0bb2IY1QBYTfuh4gNYIDM3) unternehmen, ob groß oder klein, können durch den Einsatz von E-Bikes, die speziell für den schweren, kommerziellen Einsatz als Lieferfahrzeug entwickelt und gebaut wurden, die Gesamtbetriebskosten und die Umweltbelastung senken.Website:https://keegomobility.comÜber LINKA®LINKA bietet erstklassige Sicherheits- und Konnektivitätslösungen für Fahrräder und E-Bikes für den Einzelhandel, Flotten und OEM-Partner und ermöglicht so eine nachhaltige urbane Mobilität zum Wohle unseres Planeten, unserer Menschen und der lokalen Gemeinschaften.LINKA Fleets ist eine Asset-Tracking-Plattform und eine Lock-to-Lösung, die Echtzeit-Analysen mit nahtloser Produktintegration bietet - eine komplette End-to-End-Mikromobilitätslösung für Direct-to-Consumer und Flotten.Der Geschäftsbereich LINKA Labs konzentriert sich auf die kundenspezifische OEM-Integration und verfügt über 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Firmware, Software, Sicherheit und Konnektivität.LINKA Fleets Website linkafleets.comLINKA Lock Einzelhandels-Website linkalock.comÜber JoyrideDie Softwareplattform von Joyride mit Sitz in Toronto, Kanada, ermöglicht es Betreibern von Mikromobilitätsfahrzeugen, ihre gemeinsam genutzten Flotten zu starten, zu verwalten und zu vergrößern. Die schlüsselfertige Technologie von Joyride, die Mobilitätsunternehmen in mehr als 200 globalen Märkten unterstützt, umfasst eine White-Label-Benutzer-App, Backend-Management, ein Zahlungs-Gateway, Hardware-agnostische Integrationen, Langzeitvermietung und mehr.Website https://joyride.city/