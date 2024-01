Keda Clean Energy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Keda Industrial-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,38 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,55 CNH eine Abweichung von -7,29 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,39 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammengefasst erhält die Keda Industrial-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Keda Industrial für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Keda Industrial mit einer Rendite von -21,18 Prozent mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 1,74 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Keda Industrial mit 22,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass Keda Industrial in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.