Keda Clean Energy Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Keda Industrial. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 24,07 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Keda Industrial momentan überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Keda Industrial weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit für Keda Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Keda Industrial. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Keda Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Keda Industrial stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Keda Industrial, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung: "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Keda Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,48 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht somit um -8,1 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 10,43 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,15 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Keda Industrial-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.