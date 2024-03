Keda Clean Energy Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Keda Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,24 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") liegt die Rendite 6,6 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -14,66 Prozent, und Keda Industrial liegt derzeit 6,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Keda Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,93 CNH. Der letzte Schlusskurs von 10,75 CNH weicht somit um -1,65 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 11,41 CNH liegt, so ergibt sich eine Abweichung des letzten Schlusskurses um -5,78 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurze Sicht. Insgesamt erhält die Keda Industrial-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Keda Industrial haben in den letzten Wochen deutlich negativere Tendenzen gezeigt. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien bewertet, und aufgrund der negativen Auffälligkeiten erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Keda Industrial in dieser Hinsicht also eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt an, dass die Keda Industrial derzeit mit einem Wert von 98,9 als überkauft gilt. Daher wird auch dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Schlecht"-Bewertung.