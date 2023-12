Keda Clean Energy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Keda Industrial-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,51 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,55 CNH, was einem Unterschied von -8,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 10,45 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Keda Industrial-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Keda Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,13 Prozent, was zu einer Underperformance von -32,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 32,26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Keda Industrial in den letzten Wochen. Die steigende Aufmerksamkeit führt zu einem "Gut"-Rating, da die Aktie aktuell viel im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie somit auch hier ein "Gut"-Rating.