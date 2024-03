Keda Aktie: Das hat Gewicht!

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Zhewen Interactive eine Performance von -34,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 4,16 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zhewen Interactive eine Underperformance von -38,79 Prozent aufweist. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,26 Prozent, und Zhewen Interactive lag 40,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs der Zhewen Interactive von 5,14 CNH, was -11,99 Prozent unter dem GD200 (5,84 CNH) liegt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,88 CNH, was einem Abstand von +5,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Zhewen Interactive-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Zhewen Interactive-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 46) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 42), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Zhewen Interactive-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei insgesamt ein "Neutral"-Rating vorliegt.