Keda Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Zhewen Interactive hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,75 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Unterperformance von 17,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 30,57 Prozent, und Zhewen Interactive liegt aktuell 15,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Einschätzung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zhewen Interactive wurde ebenfalls bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 59,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 81,65, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".