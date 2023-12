Keda Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Die Zhewen Interactive wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,28 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,83 CNH um -7,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,19 CNH weist mit einer Abweichung von -5,82 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht"-Wert bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhewen Interactive besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Zhewen Interactive bei 96,33 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Zhewen Interactive mit 31,68 Prozent um mehr als 6 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste". Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite von 35,75 Prozent liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.