Keck Seng Investments Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Dividendenrendite der Keck Seng Investments Hong Kong-Aktie beträgt 3,08 Prozent, was 3,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keck Seng Investments Hong Kong beträgt derzeit 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Keck Seng Investments Hong Kong-Aktie um -8,84 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Keck Seng Investments Hong Kong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,79 Prozent, was eine Underperformance von -14,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,07 Prozent unter dem Durchschnittswert um 18,72 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.