Keck Seng Investments Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Hongkonger Keck Seng Investments befindet sich technisch gesehen derzeit 5,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und erhält daher eine kurzfristige Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,4 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Keck Seng Investments Hong Kong liegt derzeit bei 3,08 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,23 Prozent. Damit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keck Seng Investments Hong Kong liegt derzeit bei einem Wert von 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,77 niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Keck Seng Investments Hong Kong festgestellt. Daher wird das Sentiment und Buzz des Unternehmens als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Keck Seng Investments Hong Kong für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.