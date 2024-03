Keck Seng Investments Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Analyse von Keck Seng Investments Hong Kong basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu dem Unternehmen neutral. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen über Keck Seng Investments Hong Kong diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Keck Seng Investments Hong Kong-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,31 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Keck Seng Investments Hong Kong im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 3,08 % auf, was 3,07 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Keck Seng Investments Hong Kong-Aktie bei 2,04 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2 HKD, was einem Abstand von -1,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,89 HKD, was einer Differenz von +5,82 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.