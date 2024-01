Keck Seng Investments Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Keck Seng Investments Hong Kong wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der Aktienkurs liegt bei 1,97 HKD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung allerdings "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Keck Seng Investments Hong Kong im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 2,93 % auf, was 3,34 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,27 % ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 46,15 zeigt, dass die Keck Seng Investments Hong Kong weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25-Wert von 42 für die Aktie signalisiert ebenfalls, dass sie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke der Keck Seng Investments Hong Kong haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse deutet darauf hin, dass es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.