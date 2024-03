Keboda Technology Aktie: Was könnte passieren?

Die Keboda-Aktie wird derzeit auf charttechnischer Basis neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 68,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 63,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,12 Prozent entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 61,91 CNH, was einer Abweichung von +3,31 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 49,09 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 47,69 liegt. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Keboda in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen auf Keboda. In den letzten zehn Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an einem Tag eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.