Keboda Technology Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Keboda hat in den letzten Monaten ein neutrales Bild ergeben. Die Diskussionsintensität im Netz war in etwa auf dem üblichen Niveau, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte im gleichen Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie von Keboda daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Keboda veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen besonders positive Themen rund um Keboda diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Keboda-Aktie mit 66 CNH derzeit um -8,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur -2,09 Prozent, wodurch die Einstufung als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keboda-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 66,1 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Keboda basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Keboda-Aktie, mit einer neutralen Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität und dem RSI, und einer positiven Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.