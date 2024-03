Keboda Technology Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Keboda kürzlich intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Keboda beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Keboda zeigt der RSI7 einen Wert von 63,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Keboda weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 68,47 CNH für den Schlusskurs der Keboda-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 64,14 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 62,66 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Keboda führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer starken Aktivität geführt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.