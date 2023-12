Keboda Technology Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Anlegerstimmung bezüglich Keboda war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne Anzeichen von negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Keboda derzeit bei 67,03 CNH verzeichnet, was einer positiven Einschätzung entspricht. Der Aktienkurs selbst lag bei 72 CNH, was einem Abstand von +7,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 71,91 CNH, was einem minimalen Unterschied von +0,13 Prozent entspricht und daher zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Keboda aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund durchschnittlicher Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine vorwiegend positive Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse, während sowohl der RSI als auch das Sentiment und der Buzz eine neutrale Haltung anzeigen.