Kearny Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Kearny-Md-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 7,64 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 8,2 USD liegt und somit einen Abstand von +7,33 Prozent aufgebaut hat, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,27 USD, was einer Differenz von -0,85 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich der Dividende weist die Kearny-Md-Aktie eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, was 132,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Kearny-Md-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -5,15 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei Kearny-Md um 15,56 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Unterperformance führt. Aufgrund dieser Unterperformances in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Kearny-Md-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,89 liegt, was 8 Prozent über dem Branchen-KGV von 15,6 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.