Kearny Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Kearny -Md auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 24,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass Kearny -Md momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,33 eine Überverkauft-Situation, wodurch auch hier das Wertpapier als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 6,29 Prozent und damit 132,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 Prozent in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kearny -Md-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Kearny -Md eine Performance von -5,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,29 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -3,38 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 6,93 Prozent, wobei Kearny -Md 12,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Kearny -Md in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Kearny -Md in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.