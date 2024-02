Kearny Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Dividendenrendite von Kearny -Md liegt mit 5,45 % unter dem Branchendurchschnitt von 139,01 %. Dies entspricht einer Differenz von 133,56 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das KGV beträgt aktuell 14,98 und liegt damit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Kearny -Md im letzten Jahr eine Rendite von -18,04 Prozent erzielt, was 151440,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -1,1 Prozent, und Kearny -Md liegt aktuell 16,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 68,4 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überkauftheit der Aktie und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Kearny -Md-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.