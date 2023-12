Kearny Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Kearny -Md zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen. Mit einer Rendite von -5,67 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Bereich der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite von Kearny -Md mit 5,76 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 0,09 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Titels zu bewerten. Der RSI7 von Kearny -Md liegt bei 36,89 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der RSI25 zeigt hingegen einen überverkauften Zustand von Kearny -Md an, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich Kearny -Md ebenfalls unterdurchschnittlich. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -132,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kearny -Md liegt bei 15,24 und damit 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.