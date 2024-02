Ke Holdings Inc Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ke als Neutral-Titel zu betrachten. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ke-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,17, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,67, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zur Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ke derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 39,22 HKD, während der Kurs der Aktie (37,1 HKD) um -5,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 37,49 HKD, was einer Abweichung von -1,04 Prozent entspricht und somit die Aktie als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ke gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.