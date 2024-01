Ke Holdings Inc Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Die technische Analyse der Ke-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 40,42 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 43,3 HKD liegt, was einem Unterschied von +7,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 39,51 HKD, während der letzte Schlusskurs um +9,59 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz keine signifikanten Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ke-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 27,21, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen sich weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien, und auch in den Diskussionen wurde sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Ke beschäftigt. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.