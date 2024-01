Ke Holdings Inc Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Die technische Analyse der Ke-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 40,23 HKD liegt. Dieser Wert ist nur leicht höher als der aktuelle Schlusskurs von 39,15 HKD, was einer Abweichung von -2,68 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (40,16 HKD), liegt der aktuelle Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Durchschnitt (-2,51 Prozent Abweichung). Die Aktie wird daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Aktienkommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ke liegt bei 56,13 und 54,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung bei Ke in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien eine eher neutrale Haltung. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Basierend auf diesen Erkenntnissen ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung der Ke-Aktie.