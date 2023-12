Ke Holdings Inc Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Die Aktie von Ke zeigt in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Ke auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als neutral eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,48 HKD, während der Kurs der Aktie bei 40,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -0,94 Prozent entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Ke weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt. Daher wird auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als neutral bewertet.