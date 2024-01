Ke Holdings Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Ke betrachten wir den 7- und den 25-Tage-RSI. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 56,13 Punkte, was bedeutet, dass Ke derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,57 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung für Ke. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet jedoch auf überwiegend negative Themen hin, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" fällt.

Die charttechnische Entwicklung der Ke-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 40,23 HKD. Der letzte Schlusskurs von 39,15 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 40,16 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Ke, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Ke-Aktie demnach auf verschiedenen Analyseebenen mit einem "Neutral"-Rating versehen.