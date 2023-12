Ke Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI-Wert für Ke liegt bei 48,57, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 45,8 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen in Diskussionen ausführlicher behandelt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ke-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den Social Media in den letzten Tagen zeigten eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ke. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Ke-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie basierend auf der charttechnischen Entwicklung.

Insgesamt wird die Ke-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.