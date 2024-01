Ke Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Technische Analyse: Die technische Analyse von Trendfolgeindikatoren soll Anzeigen liefern, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ke-Aktie beträgt aktuell 40,27 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 40 HKD liegt, was einer Abweichung von -0,67 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Ke-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (40,17 HKD) liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -0,42 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ke somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Relative Stärke Index: Der Relative Strength-Index für die Ke-Aktie ergibt einen Wert von 44,03 für RSI7 und 52,48 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ke-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem negative Meinungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".