Kda Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Kda beträgt derzeit 61,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,94, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Kda im vergangenen Jahr eine Rendite von 121,05 Prozent erzielt, was 140,77 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -8,66 Prozent, wobei Kda aktuell um 129,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Kda veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Kda beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Kda mit einem Wert von 588,24 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt der "Gesundheitsdienstleister" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 82,13, was einen Abstand von 616 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.