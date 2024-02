Kda Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Kda wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Analyse dieser Faktoren zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kda hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Kda bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kda bei 0,26 CAD inzwischen +18,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +116,67 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kda bei einem Wert von 714, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 92,05) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Kda damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kda gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,8 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,8 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".