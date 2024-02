Kazera Global Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kazera Global als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Kazera Global-Aktie liegt der RSI7 bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 68,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kazera Global mit 0 Prozent 5,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5 Prozent. In Anbetracht dessen ist die Aktie im Vergleich zu anderen eher unrentabel und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Kazera Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,28 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt betrug der Rückgang -6,81 Prozent, was bedeutet, dass Kazera Global im Branchenvergleich um -44,47 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,69 Prozent, was Kazera Global um 45,59 Prozent unterbot. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral in Bezug auf die Aktie von Kazera Global. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kazera Global. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.