Kazera Global Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Bewertung von Kazera Global-Aktien ergibt ein neutrales Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 0,35 GBP lag, was einem Unterschied von -46,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,65 GBP) entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt schlechten Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Kazera Global weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Allerdings ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Kazera Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um -4,19 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -47,09 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Kazera Global um 49,53 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.