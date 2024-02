Kazatomprom JSC NAC tut es schon wieder?

Die Nac Kazatomprom Jsc hat in den letzten Tagen einen Kurs von 40,15 USD erreicht, was -5,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies deutet auf eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" hin. Hingegen zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von +13,42 Prozent, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" beurteilt.

Die Diskussion über Nac Kazatomprom Jsc im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nac Kazatomprom Jsc als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Nac Kazatomprom Jsc, wobei die charttechnische Analyse und der RSI auf eine eher negative Entwicklung hindeuten, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.