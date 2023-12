Kazatomprom JSC NAC im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nac Kazatomprom Jsc-Aktien in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI liegt bei 42,3 und der RSI25 bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie um +6,2 Prozent über dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und um +29,4 Prozent über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.