Kazatomprom JSC NAC Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Die Nac Kazatomprom Jsc steht derzeit bei einem Kurs von 44,4 USD und ist damit um +10,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +34,3 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass die Nac Kazatomprom Jsc überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Nac Kazatomprom Jsc.