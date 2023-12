Kazatomprom JSC NAC Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,35 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 42,45 USD weicht somit um +31,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,44 USD) liegt mit einer Abweichung von +7,63 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie festgestellt, was zu einer generellen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Nac Kazatomprom Jsc als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 35,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für den siebentägigen Zeitraum führt. Der RSI25 liegt bei 45,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Nac Kazatomprom Jsc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.