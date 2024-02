Kazatomprom JSC NAC Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Nac Kazatomprom Jsc die Rede. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bezogen auf die Diskussionintensität wurde bei Nac Kazatomprom Jsc eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

Die Nac Kazatomprom Jsc liegt mit einem aktuellen Kurs von 43,1 USD inzwischen +2,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +23,5 Prozent als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für den Nac Kazatomprom Jsc liegt bei 69,07 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 52,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".