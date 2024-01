Kazatomprom JSC NAC Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Nac Kazatomprom Jsc liegt bei 96,48 und deutet auf eine überkaufte Situation hin. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Nac Kazatomprom Jsc steht derzeit bei einem Kurs von 40,1 USD, was -2,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist und somit eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +18,08 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte festgestellt werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine uneinheitliche Bewertung der Nac Kazatomprom Jsc, wobei die technische Analyse für die kurz- und mittelfristige Sicht "Neutral" bzw. "Gut" ergibt, während das Sentiment und die Buzz-Rate eher auf eine negative Stimmung hindeuten.