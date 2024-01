Kazatomprom JSC NAC Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktivität und Stimmung rund um die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, wodurch die Gesamtbewertung der Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie derzeit 2,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 18,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Gesamtbewertung der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, dem RSI und der Anleger-Stimmung fällt daher neutral bis schlecht aus.

Sollten Kazatomprom JSC NAC Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kazatomprom JSC NAC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kazatomprom JSC NAC-Analyse.

Kazatomprom JSC NAC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...