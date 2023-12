Kazatomprom JSC NAC Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 33, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist die Nac Kazatomprom Jsc weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,69), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Nac Kazatomprom Jsc zu einem "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Nac Kazatomprom Jsc ergibt sich dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, weist eine erhöhte Aktivität im Netz auf, wodurch die Aktie in diesem Punkt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung gleichkommt. Somit ist die Nac Kazatomprom Jsc insgesamt ein "Gut"-Wert.

Die Anleger-Stimmung bei Nac Kazatomprom Jsc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nac Kazatomprom Jsc bei 39,6 USD liegt und somit mit +23,87 Prozent Entfernung vom GD200 (31,97 USD) ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 39,34 USD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,66 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nac Kazatomprom Jsc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.