Kazatomprom JSC NAC Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Nac Kazatomprom Jsc wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,92 Punkten, was bedeutet, dass die Nac Kazatomprom Jsc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und damit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen für Nac Kazatomprom Jsc in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien in Bezug auf Nac Kazatomprom Jsc. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Nac Kazatomprom Jsc mit einem Kurs von 45 USD inzwischen +8,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +31,31 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.